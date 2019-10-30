В Японії через зливи загинули 12 осіб

Кількість жертв в результаті злив в Японії збільшилася до 12 осіб.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Зокрема, 11 осіб загинули у префектурі Тіба і ще один - у префектурі Фукусіма.

Одна людина вважається зниклою безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, в Японії кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс" зросла до 80 осіб.

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Тайфун "Хагібіс" став найпотужнішим в країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40% річних опадів. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів на годину.

Фото: fnn.jp