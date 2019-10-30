В Японії через зливи загинули 12 осіб
Укрінформ
Кількість жертв в результаті злив в Японії збільшилася до 12 осіб.
Про це повідомляє телеканал NHK.
Зокрема, 11 осіб загинули у префектурі Тіба і ще один - у префектурі Фукусіма.
Одна людина вважається зниклою безвісти.
Як повідомляв Укрінформ, в Японії кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс" зросла до 80 осіб.
Тайфун "Хагібіс" став найпотужнішим в країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40% річних опадів. Пориви вітру в епіцентрі тайфуну перевищували 200 кілометрів на годину.
Фото: fnn.jp