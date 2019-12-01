Джонсон обіцяє масштабну оборонну реформу Британії

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв здійснити наймасштабніше реформування галузі оборони з часів завершення холодної війни на тлі недавнього нападу терориста у Лондоні.

Про це пише видання Mirror.

"Борис Джонсон планує найбільше реформування галузі безпеки Великої Британії за 30 років на тлі нападу терориста в районі Лондонського мосту", - йдеться у повідомленні.

Це реформування передбачатиме покращення взаємодії підрозділів збройних сил з розвідкою, поліцією та міністерством закордонних справ, щоб вони разом ефективніше запобігали загрозам з боку терористів та міжнародної організованої злочинності.

Джонсон сказав, що особисто візьме на себе контроль над цим процесом, якщо його переоберуть на посаду голови уряду.

Борис Джонсон планує повідомити деталі плану президентові США на саміті НАТО у Лондоні, зазначаючи, що це буде найбільша реорганізація сфери оборони з часів завершення холодної війни.

"Ми повинні здійснити величезну технологічну модернізацію всіх наших сил безпеки, щоб вони змогли протистояти ворожим силам терористів та організованої злочинності", - заявив Джонсон.

Читайте також: Джонсон порадив Трампу триматися подалі від британських виборів

Як повідомлялося, 29 листопада в районі Лондонського мосту терорист, на якому був муляж жилета з вибухівкою, напав на людей з ножем, вбивши двох людей та поранивши ще трьох. Поліція, що прибула на місце інциденту, застрелила нападника.