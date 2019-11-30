Суд у справі MH17 триватиме 25 тижнів

Суд у справі про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing «Малайзійських авіаліній» рейсу MH-17 триватиме 25 тижнів.

Про це повідомляє NL Times.

«Судовий розгляд триватиме 25 тижнів», - йдеться в повідомленні.

Судова справа щодо кримінальної відповідальності за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines, частина якого було офіційно передано в суд Гааги, розпочнеться 9 березня в особливо охоронюваному судовому комплексі в аеропорту Схіпхол.

Також слухання пройдуть 23-27 березня 2020 року, 8 червня - 3 липня 2020 року, 31 серпня - 13 листопада 2020 року, 1 лютого - 26 березня 2021 року.

Процесом керуватимуть троє суддів, ще двоє - «в резерві».

Як зазначається, спеціально для цієї справи в Нідерландах змінили законодавство, що дозволить проводити частину судових слухань англійською мовою. Крім того, свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, зможуть свідчити по відео-трансляції.

Раніше були названі перші чотири підозрювані в причетності до збивання літака: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Леонід Харченко - їм пред'являть обвинувачення у вбивстві.

Пасажирський Boeing 777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованих Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 було збито зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди і Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейса МН17.