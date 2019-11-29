У судовому комплексі "Схіпхол", в якому відбуватиметься розгляд справи про збиття літака рейсу МН17, для журналістів провели пресконференцію, на якій поінформували про організацію процесу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Представникам ЗМІ повідомили, що справу розглядатимуть у найбільшій залі суду - D - троє основних суддів, а ще було призначено двох резервних суддів, які, у разі потреби, зможуть замінити когось з основних. Всі вони нідерландці.

Журналістам також продемонстрували відео про судовий комплекс "Схіпхол" та залу D, в якій відбуватиметься процес. На відео можна було побачити, де сидітимуть судді, прокурори, адвокати, родичі та журналісти. А ще - як виглядатиме прес-центр.

Варто зазначити, що не усі журналісти зможуть потрапити до зали суду. ЗМІ, які хочуть бути присутніми безпосередньо на процесі, мають написати лист до суду. Журналісти мають подати акредитацію за три місяці. Вони працюватимуть у пресцентрі, який може вмістити 500 людей. Процес буде відкритим. Слухання безпосередньо у залі фіксуватимуть п’ять камер, вестиметься пряма трансляція.

У Нідерландах журналістам показали залу суду, де розглядатимуть справу МН17 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Журналістам не дозволили фотографувати та фільмувати сьогоднішню пресконференцію у судовому комплексі "Схіпхол". Після неї журналістам показали залу, у якій відбудеться розгляд справи МН17. Там було дозволено проводити відео та фотозйомку. Також журналістам дозволили фільмувати саму будівлю суду.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

Судовий комплекс "Схіпхол" розташований за близько 50 км від Гааги.

Символічно, що він знаходиться за кілька кілометрів від аеропорту "Схіпхол", з якого понад чотири роки тому вилетів "Боїнг-777" і поряд з яким відкрили національний меморіальний комплекс пам’яті жертв трагедії.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17.

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Україна звинуватила Цемаха у створенні терористичної групи. Суд у Києві 5 вересня звільнив його під особисте зобов'язання. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу "Боїнга".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.