Держдеп відреагував на запуск ракет КНДР

Держдеп відреагував на запуск ракет КНДР

Укрінформ
Сполучені Штати знають про ракетний запуск Північної Кореї та стежать за ситуацією в регіоні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США, повідомляє Yonhap.

"Ми в курсі щодо повідомлень про запуск північнокорейської ракети... Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно консультуємося з нашими союзниками в регіоні", - заявили в Держдепі.

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Згідно з інформацією збройних сил Південної Кореї, 28 листопада Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея закликала США відмовитися від своєї "ворожої" політики й до кінця року запропонувати нові рішення на тлі переговорів про денуклеаризацію КНДР, що зайшли в глухий кут.

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