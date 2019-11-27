Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Європейський парламент у середу, 27 листопада, під час пленарного засідання у Страсбурзі затвердив новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.

«Нова Єврокомісія обрана 461 голосом «за», 157 – «проти», 89 – утримались. Колегія єврокомісарів приступить до обов’язків з 1 грудня на наступні п’ять років. Слухання (у Європарламенті) виявили відповідність всіх кандидатів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше, 25 листопада, Рада міністрів ЄС затвердила новий перелік кандидатів на посади єврокомісарів.

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Так, на посади членів Єврокомісії були запропоновані такі кандидати: Тьєррі Бретон (Франція), Хелена Даллі (Мальта), Валдіс Домбровскіс (Латвія), Еліза Ферейра (Португалія), Марія Габріел (Болгарія), Паоло Гентілоні (Італія), Йоганнес Ган (Австрія), Філ Хоган (Ірландія), Ільва Йогансон (Швеція), Вера Юрова (Чеська Республіка), Стелла Кіріакідес (Кіпр), Янес Ленарчич (Словенія), Дідьє Рейрдерс (Бельгія), Маргаритіс Шинас (Греція), Ніколас Шміт (Люксембург), Марош Шефчович (Словаччина), Кадрі Сімсон (Естонія), Віргініюс Шінкевічус (Литва), Дубравка Шуіца (Хорватія), Франс Тіммерманс (Нідерланди), Ютта Урпілайнен (Фінляндія), Адіна Валеан (Румунія), Олівер Варгелі (Угорщина), Маргрет Вестагер (Данія), Януш Войцеховскі (Польща).

Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки призначено Жозепа Борреля Фонтельеса.

Фото: ЕР