Європейський інвестбанк констатував погіршення інвестиційного клімату в ЄС

Останні ринкові дослідження засвідчили зростання скептичних настроїв серед європейських інвесторів, що пов’язано із непевною ситуацією на ринку ЄС.

Про це йдеться у поширеній Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) «Інвестиційній доповіді 2019».

"Європейські фірми дедалі більш песимістично ставляться до економічної перспективи. Європейські інвестиції в боротьбу з кліматичними змінами є нижчими, ніж в ключових економіках, таких як США і Китай. Інфраструктурні інвестиції застигли на рівні 1,6 відсотка від ВНП Євросоюзу, що є найнижчим показником за останні 15 років. Водночас, Європа не скористалася всіма перевагами цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.

У доповідь ЄІБ використано результати щорічного інвестиційного дослідження, до якого були залучені 12 500 європейських бізнес-компаній.

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У доповіді також надаються рекомендації країнам ЄС, зокрема скористатися історично низьким рівнем процентних ставок, підвищити обсяг громадських та приватних інвестицій і забезпечити ефективне фінансове посередництво для подолання інвестиційного спаду.

«Європа не може дозволити собі очікувати іншого циклічного спаду економіки. Після втраченого десятиліття низьких інвестицій, ми маємо подолати економічне уповільнення зараз, якщо ми хочемо відповісти на історичні виклики, що постають перед нами. ЄІБ, як фінансовий інструмент ЄС та кліматично орієнтований банк, вже відіграв ключову роль у поновленні інвестицій в Європі після фінансової кризи, і зараз ми також готові підтримати зростання інвестицій задля стійкості та конкурентоспроможності європейської економіки», - зауважив з цього приводу віцепрезидент ЄІБ Ендрю Макдоуел (Andrew McDowell).

У доповіді зазначається, що ЄС відновлюється після економічного спаду, і станом на сьогодні інвестиції складають близько 21,5% від ВНП Євросоюзу, що на 0,5 відсотка вище, ніж було передбачено довгостроковим прогнозом.

Разом з цим, Інвестиційна доповідь 2019 акцентує, що великий бізнес та фірми в ЄС стали більш песимістичними щодо політичних та регуляторних умов для інвестицій, і зараз очікують погіршення макроекономічного клімату. Вперше за останні чотири роки в ЄС зросла кількість фірм, які планують системно зменшувати обсяги своїх інвестицій.

У доповіді наголошується, що для досягнення мети щодо створення «безвуглецевої» економіки до 2050 року ЄС має підняти загальний обсяг інвестицій в енергетичну систему та споріднену інфраструктуру, в середньому, до рівня 2-3% від ВНП.

За показниками 2018 року, ЄС інвестував 158 мільярдів євро в уповільнення кліматичних змін, що складає 1,2% від ВНП. Цей показник суттєво нижчій за витрати на такі цілі у США (1,3% ВНП) та складає близько третини китайських інвестицій (3,3% ВНП).