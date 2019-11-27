Підводний човен із трьома тоннами кокаїну відбуксирували до іспанського порту

Іспанська поліція у вівторок відбуксувала затонулий підводний човен, що перевозив три тисячі кілограмів кокаїну, до порту Алдан та почала підготовку до вилучення вантажу.

Про це повідомляє El Pais.

"Підводний човен з 3000 кілограмами кокаїну, заарештований минулої неділі на узбережжі Понтеведри, прибув у вівторок до порту Алдан. Правоохоронці готуються почати вилучення речовини всередині підводного човна", - йдеться у повідомленні.

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Роботи з виведення судна на берег почалися у понеділок, але через негоду були тимчасово припинені. Поліція сподівається підняти підводний човен на причал в порту Алдан, щоб правоохоронцям було легше потрапити всередину.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю в Іспанії правоохоронці затримали підводний човен, на борту якого було виявлено понад дві тонни кокаїну.