В Іспанії затримали підводний човен з двома тоннами кокаїну
Укрінформ
В Іспанії правоохоронці затримали сьогодні підводний човен, на борту якого було виявлено понад дві тонни кокаїну.
Про це повідомляє El Pais.
"Агенти Національної поліції, цивільної гвардії та митного нагляду (DAVA) затримали підводний човен, що прямував з Колумбії біля узбережжя Галісії та перевозив понад 2000 кілограмів кокаїну", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час операції поліція затримала не менш двох осіб. Поліційну операцію, деталі якої ще не повідомлялися, вдалося здійснити завдяки міжнародній співпраці.
Джерела, близькі до розслідування, повідомили, що підводний човен наразі доправляється на берег.