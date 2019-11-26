Влада Гонконгу визнала, що програла опозиції

Очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лам визнала, що результати місцевих виборів у неділю стали відображенням незадоволення політикою її адміністрації та реакцією місцевої влади на продемократичні протести у регіоні.

Про це пише Voice of America.

"Очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила у вівторок, що результати місцевих виборів, на яких кандидати від опозиції вибороли майже 90 відсотків місць, стали відображенням незадоволення її адміністрацією та поводженням місцевої влади з продемократичними протестувальниками", - йдеться у повідомленні.

Лам заявила, що виборці висловили своє ставлення щодо "недоліків в управлінні", та повторила заклик припинити демонстрації у регіоні. Вона також повторила свою попередню обіцянку провести публічний діалог щодо вирішення проблем, що спричинили заворушення, не називаючи конкретних кроків.

Результати виборів у Гонконзі означають, що демократичний блок контролюватиме 17 з 18 районних рад.

Читайте також: Опозиція вщент розгромила пропекінських кандидатів на виборах у Гонконзі

Результати виборів стали символічним ударом для пропекінських сил, які домінують у гонконгській політиці, й свідченням підтримки громадою п'ятимісячного продемократичного руху протесту, що набирає все більш агресивного характеру.

Нагадаємо, як випливає з попередніх результатів, прихильники демократичних сил отримали щонайменше 347 з 452 місць у радах, пропекінські кандидати - 60.

Як повідомляв Укрінформ, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури КНР.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами та силами поліції не вщухали тиждень.