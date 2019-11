Трамп повідомив про відставку голови Військово-морських сил США

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

На його місце буде висунутий посол США в Норвегії, адмірал Кен Брейтуейт.

"Служба міністра ВМС Річарда Спенсера була припинена міністром оборони Марком Еспером. Я дякую Річарду за його службу і відповідальність... Я висуну адмірала і нинішнього посла в Норвегії Кена Брейтуейта (на посаду - ред.) нового міністра ВМС. Людина великих досягнень і успіхів, я знаю, що Кен виконає приголомшливу роботу", - написав Трамп в Twitter.

....contracting procedures were not addressed to my satisfaction. Therefore, Secretary of the Navy Richard Spencer's services have been terminated by Secretary of Defense Mark Esper. I thank Richard for his service & commitment. Eddie will retire peacefully with all of the.....

Піти у відставку Спенсера попросив глава Пентагону Марк Еспер. Причина - нібито втрата довіри на тлі суперечливої справи спецпризначенця ВМС США Едварда Галлахера.

I was not pleased with the way that Navy Seal Eddie gallagher's trial was handled by the Navy. He was treated very badly but, despite this, was completely exonerated on all major charges. I then restored Eddie's rank. Likewise, large cost overruns from past administration's.....