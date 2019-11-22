Трамп підтвердив, що Помпео хоче піти від нього
Укрінформ
Президент США підтвердив інформацію, що державний секретар Майкл Помпео невдовзі може залишити адміністрацію, аби балотуватися на виборах до Сенату від штату Канзас.
Про це Дональд Трамп розповів у телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Помпео прийшов до мене і сказав: "Слухайте, я б залюбки залишився на своїй посаді". Але він любить штат Канзас, він любить жителів Канзасу", - прокоментував Трамп.
При цьому глава Білого дому висловив упевненість, що Помпео здобуде перемогу, адже "його люблять у Канзасі".
Штат Канзас вважається глибоко прореспубліканським, де представники Демократичної партії практично не мають шансів на підтримку населення. Проте останнім часом у США окреслилася тенденція суттєвого падіння рейтингів республіканців у низці таких "червоних" штатів.