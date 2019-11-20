Помпео збирається у відставку - Time

Держсекретар США Майк Помпео повідомив трьом впливовим представникам Республіканської партії, що планує залишити свою посаду, оскільки має намір узяти участь у виборах до Сенату від штату Канзас наступного року.

Про це повідомляє Time.

Помпео «планував залишатися на посаді держсекретаря до весни наступного року, проте останні події, зокрема слухання щодо імпічменту президента в Конгресі, шкодять його репутації і погіршують відносини з Трампом». Тож час відставки Помпео визначатиметься його здатністю знайти для цього найзручніший спосіб. Наразі невідомо, чи він обговорював це питання з президентом, хоча чутки про його наміри взяти участь у виборчій кампанії ходять давно.

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Помічники Помпео раніше заперечували, що він планував піти з адміністрації. Тепер вони відмовляються коментувати інформацію про відставку.