Пентагон прискорить надання Україні грошей, які не дійшли у серпні-вересні

Міністерство оборони США прискорює процес надання допомоги Україні, аби гроші надійшли якомога швидше.

Про це заявив CNN речник Міністерства оборони Томас Кемпбелл.

"Конгрес не давав вказівок щодо прискорення цих зобов’язань. Міністерство оборони США прискорює процес надання допомоги Україні, аби гроші надійшли якомога швидше – відповідно до процедур виконання угод, передбачених законом", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада Міністерство оборони США повідомило комітетам Конгресу про те, що 35,2 млн доларів із 250 млн, виділених через фонд Ініціатива безпекової допомоги Україні та затриманих Адміністративно-бюджетним управлінням за вказівкою Білого дому, залишаються невикористаними. З них 15,5 млн доларів призначено для летальної зброї та радарів.

19 листопада демократи Сенату США надіслали листа міністру оборони Марку Есперу з вимогою дати відповідь щодо затримки військової допомоги Україні.

За словами сенаторів, затримка допомоги Україні за вказівкою Білого дому, яка є предметом розслідування в Конгресі, і "стала причиною того, що ці кошти залишаються в казначействі США, а не в Україні, як планував Конгрес".

Раніше Конгрес ухвалив резолюцію, яка надала Міністерству оборони США повноваження продовжити використання цих коштів до 30 вересня 2020 року.