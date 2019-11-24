Держдеп США закликає Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану

Спецпредставник держдепартаменту США по Ірану Брайан Хук закликав керівництво соцмереж Facebook, Instagram і Twitter заблокувати сторінки, що належать представникам вищої влади Ірану.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу.

Він заявив, що акаунти президента країни Хасана Рухані, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї мають бути заблоковані, «поки вони не відновлять інтернет для свого народу».

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC — Department of State (@StateDept) November 23, 2019

«Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати усі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестувальників по всій країні», — зазначив Хук.

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Раніше США ввели санкції проти міністра інформації та комунікаційних технологій Ірану через обмеження роботи популярних додатків з обміну повідомленнями, які допомагають десяткам мільйонів іранців залишатися на зв’язку.

При цьому, у Міністерстві фінансів США нагадали, що подібні відключення в Ірані відбувалися в 2017 та 2018 роках. Крім того, відомство на чолі з Джавадом Азарі Джаромі, крім цензурування мережі, було залучено в процес стеження за активістами опозиційного руху, підкресли в мінфіні США.

Як повідомлялося, рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на паливо мінімум на 50 відсотків уряд Ірану прийняв у ніч на 15 листопада. Це викликало масові акції протесту. Протягом останніх днів було затримано близько тисячі осіб. Протестувальники підпалювали банки й магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинуло щонайменше 106 демонстрантів.