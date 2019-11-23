В Ірані затримали близько 100 лідерів протестів

Революційна гвардія Ірану затримала близько 100 лідерів протестів, які розпочалися на тлі підвищення цін на бензин.

Про це повідомляє ВВС.

"Іран заарештував близько 100 лідерів акцій протесту проти підвищення цін на бензин", - йдеться в повідомленні.

Їх були затримали в "різних частинах країни" солдати революційної гвардії Ірану.

Про це стало відомо після того, як США наклали санкції на міністра зв'язку Ірану за обмеження доступу до Інтернету під час заворушень.

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Як повідомлялося, в ніч на 15 листопада влада Ірану прийняла рішення нормувати продаж та одночасно підвищити ціни на пальне мінімум на 50 відсотків. Це викликало масові акції протесту. Останніми днями було затримано близько тисячі осіб. Протестувальники підпалювали банки і магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинули не менш як 106 демонстрантів, проте, існують побоювання, що їх число може бути значно вищим.

Фото: ncr-iran.org