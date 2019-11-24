Тисячі німців вийшли на вулиці проти антижурналістської акції правих радикалів

У відповідь на акцію ультраправих, спрямовану проти журналістів, на вулиці німецького Ганновера вийшли тисячі людей.

Про це повідомляє DW.

«Тисячі демонстрантів вийшли в суботу, 23 листопада, на вулиці столиці федеральної землі Нижня Саксонія - Ганновера - на знак протесту проти ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПН). Цього дня НДПН проводила в місті свою акцію проти журналістів і їхньої «однобокої інформаційної подачі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за оцінками поліції, акція НДПН зібрала близько 120 учасників. Натомість на мітинг проти ультраправих вийшло близько 7300 осіб.

Für #Pressefreiheit und gegen einen NPD-Aufmarsch: Mehr als 7000 Menschen zeigten sich in Hannovers Innenstadt solidarisch mit Journalisten, die von Neonazis bedroht werden. https://t.co/eAvjkvfEiZ pic.twitter.com/nqwRtBiLb0 — tagesschau (@tagesschau) 23 листопада 2019 р.

Демонстрація проти НДПН відбулася під гаслом: «За різнобарвне замість коричневого в Ганновер». Серед її учасників був і прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль.

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«Крайня права агітація проти журналістів - це напад на нашу демократію», - зазначив Вайль. Він також висловив надію, що «ті, хто мирно виходять на вулиці на підтримку критичної журналістики, громадського мовлення і свободи слова, недвозначно продемонструють: «Нас більше!».

За інформацією поліції, обидві акції завершилися мирно й без жодних інцидентів.

Фото: twitter.com/NDRnds