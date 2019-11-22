Німецький суд дозволив ультраправим антижурналістську демонстрацію

Попри заборону поліцією запланованого ультраправою Націонал-демократичною партією Німеччини мітингу проти критично налаштованих до неї журналістів, суд дозволив проведення акції в суботу.

Про це повідомляє Адміністративний суд Ганновера.

"Десята палата задовольнила подану сьогодні (22 листопада) петицію НДП проти вчорашньої заборони ганноверською поліцією… оголошеного на завтра в Ганновері зібрання. На думку палати, обгрунтування поліцією необхідності повної заборони запланованої акції не є переконливим", - йдеться у рішенні суду.

Суд припускає, що акція ультраправих "має залякуючі тенденції", однак це "не означає негайну загрозу свободі преси". Натомість заборона демонстрацій становить собою суворе порушення права на свободу зібрань та висловлювання думок. Вдаватися до такого засобу виправдано лише за наявності загрози суспільній безпеці.

Водночас суд погодився з тим, що проведення демонстрації може відбутися "з обмеженнями".

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Управління поліції Ганновера негайно подало скаргу на рішення Адміністративного суду до вищої інстанції. Правоохоронці якраз бачать у запланованій акції загрозу суспільній безпеці. В соцмережах з’являються пости із залякуваннями представників ЗМІ та закликами до рішучих дій.

Напередодні поліція міста спочатку дозволила проведення акції у столиці Нижньої Саксонії з обмеженнями, але потім вирішили її взагалі заборонити. У центрі уваги протесту в суботу будуть журналісти, які зосереджуються на тематиці правого екстремізму в Німеччині. Йдеться про конкретних десятьох журналістів.

НПД – ультраправорадикальна партія, заснована в Ганновері 28 листопада 1964 року. Вже кілька років її намагаються заборонити, але поки цього не вдається зробити.

Фото: Ein Anhänger der NPD (imago)