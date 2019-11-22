Рашагейт: Трамп прогнозує "найбільший скандал" в історії США

Президент США Дональд Трамп вважає, що доповідь про розслідування щодо тих, хто ініціював слідство стосовно втручання Росії у вибори в США, буде "історичною" і "скандальною".

Про це він заявив під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Отже, у вас скоро виходить звіт по FISA ("Закону про нагляд за іноземними розвідками" – ред.), що, як кажуть, є історичним. Це те, що я чув", - наголосив Трамп.

Про публікацію цього звіту раніше повідомив колова Комітету з юридичних питань Сенату республіканець Ліндсі Грем, назвавши навіть дату – 9 грудня.

"Отже, те, що ви побачите, я прогнозую, стане мабуть найбільшим скандалом в історії нашої країни", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що доручив генпрокурору Вільяму Барру бути куратором цього процесу.

У цьому контексті Трамп наголосив, що адміністрація Обами "мала дуже багато поганих людей", оскільки затверджувала на найвищому рівні рішення щодо "шпигунства" за його попередньою президентською кампанією.

Як повідомляв Укрінформ, за ініціативою президента Трампа понад рік тому було ініційоване слідство щодо передумов для "російського розслідування". Зокрема, з'ясовується, яким чином був наданий дозвіл для стеження за ексрадником Трампа Картером Пейджем та іншими високопоставленими посадовцями.

Фото: The White House