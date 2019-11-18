"Російське" розслідування Мюллера: у Конгресі з'ясовують, чи не збрехав Трамп

Палата представників почала розслідування, чи не збрехав президент США Дональд Трамп спеціальному прокурору Роберту Мюллеру в письмових відповідях, які він надав у контексті російського розслідування.

Висловлювання головного юриста Палати представників Дугласа Леттера Апеляційному суду в Вашингтоні наводить у понеділок американський телеканал CNN.

"Чи збрехав президент? Чи був Президент правдивим у своїх відповідях розслідуванню Мюллера?", - пояснив Леттер Апеляційному суду, чому законодавці потребують доступу до матеріалів присяжного журі з розслідування Мюллера.

Нагадаємо, в листопаді минулого року офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера отримав від президента Трампа письмові відповіді на запитання слідства щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

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Сам же глава Білого дому заявив тоді, що відповіді далися йому "дуже легко", хоча, за його словами, він виявив обережність у формулюваннях.

Фото: The White House