Вантажівка з 39 трупами: затримали ще одного підозрюваного

Британська поліція затримала громадянина Північної Ірландії за підозрою в причетності до загибелі 39 в'єтнамців, тіла який були виявлені у жовтні в автоконтейнері в Ессексі.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на правоохоронців.

“Чоловік із Північної Ірландії був затриманий у зв'язку з загибеллю 39 громадян В'єтнаму в автоконтейнері в Ессексі минулого місяці”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, йдеться про 23-річного чоловіка.

Його було затримано за підозрою в торгівлі людьми.

Нині чоловік перебуває під вартою.

Як повідомлялося, у жовтні поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.

У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

Фото: Sky News