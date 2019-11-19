Вантажівка з 39 трупами: у В'єтнамі родичам жертв пропонують кредит на репатріацію

Влада В'єтнаму пропонує родичам 39 осіб, знайдених в автоконтейнері поблизу Лондона 23 жовтня взяти кредит у держави для покриття витрат, пов'язаних із репатріацією на батьківщину.

Про це повідомляє BBC.

“Родичам у В'єтнамі пропонують взяти кредит для покриття витрат, пов'язаних із репатріацією близьких, яких було знайдено в автоконтейнері в Ессексі”, - йдеться у повідомленні.

За словами деяких родичів, чиновники запропонували їм взяти кредит у держави або самим покрити витрати на транспортування тіл з Британії на батьківщину.

Як повідомлялося, 23 жовтня поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейсе (Ессекс) автоконтейнер із 39 тілами.

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У цій справі було заарештовано трьох людей: 38-річних чоловіка та жінку з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Вони є підозрюваними в незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві. Пізніше суд звільнив їх під заставу до наступного місяця.

Суд Великої Британії залишив під вартою щонайменше до 25 листопада водія вантажівки, в якій виявили 39 тіл громадян В'єтнаму.

8 листопада британська поліція опублікувала імена всіх 39 осіб, знайдених в автоконтейнері в Ессексі.

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