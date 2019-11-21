У Кнесеті знову не змогли сформувати коаліцію
Про це повідомляє DW.
"Саме в ніч на 21 листопада спливає відведений 28-денний термін на формування урядової коаліції. Раніше цього дня Нетаньяху востаннє звернувся до Ганца з пропозицією створити уряд національної єдності. Ганц у відповідь звинуватив Нетаньяху, що саме той "знехтував єдністю" через свою позицію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Ганц має повернути мандат на створення нового уряду президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.
Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само безрезультатно. Тепер на країну, найімовірніше, чекають треті парламентські вибори протягом року.
Як повідомлялося, після парламентських виборів у квітні Нетаньягу не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.
У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Водночас Нетаньягу мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.