У Кнесеті знову не змогли сформувати коаліцію

Голова блоку партій "Кахоль-Лаван" Бені Ганц, який вважається головним опонентом нинішнього прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, не зміг сформувати урядову коаліцію.

Про це повідомляє DW.

"Саме в ніч на 21 листопада спливає відведений 28-денний термін на формування урядової коаліції. Раніше цього дня Нетаньяху востаннє звернувся до Ганца з пропозицією створити уряд національної єдності. Ганц у відповідь звинуватив Нетаньяху, що саме той "знехтував єдністю" через свою позицію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ганц має повернути мандат на створення нового уряду президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.

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Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само безрезультатно. Тепер на країну, найімовірніше, чекають треті парламентські вибори протягом року.

Як повідомлялося, після парламентських виборів у квітні Нетаньягу не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Водночас Нетаньягу мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.