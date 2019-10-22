Президент Ізраїлю довірить сформувати уряд конкуренту Нетаньягу - ЗМІ

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін передасть мандат на формування уряду Бені Ганцу, лідеру партії "Кахоль-Лаван", яка за підсумками виборів має більшість у парламенті.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Реувен Рівлін офіційно вповноважить лідера партії "синьо-білих" Бені Ганца сформувати новий уряд у середу ввечері на прийомі в резиденції президента", - йдеться у повідомленні.

Джерела, близькі до Ганца, заявляють, що його партія буде консультуватися з представниками кожної з дев'яти інших фракцій Кнесету протягом наступних чотирьох тижнів. Водночас підкреслюється, що реальні перемовини проводитимуться тільки з потенційними партнерами.

Читайте також: Президент Ізраїлю закликав до формування широкої коаліції

Урядову коаліцію необхідно буде створити протягом 28 днів, тобто до 20 листопада.

Нагадаємо, прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати уряд після проведення позачергових виборів в країні у вересні.