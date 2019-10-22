Нетаньягу не зміг сформувати уряд в Ізраїлі

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати уряд після проведення дострокових виборів в країні у вересні.

Про це повідомляє BBC.

“Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не зміг сформувати уряд, таким чином давши можливість це зробити своєму політичному опоненту”, - йдеться у повідомленні.

Після того як партія Нетаньягу “Лікуд” не отримали більшість в парламенті Ізраїлю, президент країни Реувен Рівлін дав можливість самому Нетаньягу сформувати уряд. Проте, його спроба стала невдалою, додає BBC.

Відтепер, у лідера другої за кількістю мандатів партії - «Синьо-білі» Бені Ганца є 28 днів на формування уряду в країні.

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Зазначається, якщо й спроба Ганца стане невдалою, тоді парламент може запропонувати третю кандидатуру для формування уряду, аби уникнути вже третіх дострокових парламентських виборів в країні за останній рік.