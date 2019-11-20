В Ізраїлі провалилася спроба сформувати уряд

В Ізраїлі провалилися перемовини щодо формування уряду єдності між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та лідером партії “Синьо-білі” Бені Ганцом.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела.

"Спроби прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та лідера партії “Синьо-білі” Бені Ганца сформувати уряд єдності провалилися у вівторок увечері”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зустріч тривала трохи більше години в Офісі прем'єра в Єрусалимі, проте лідери партій, які здобули найбілішу кількість місць у парламенті, так і не досягли прогресу у питанні формування уряду.

Лідер третьої за чисельністю у Кнессеті партії Авігдор Ліберман сьогодні по обіді оголосить, чи братиме участь у формуванні уряду.

Якщо до завтра в Ізраїлі не буде досягнуто угоди щодо уряду, Кнессет матиме ще 21 день для визначення особи, яка спробує сформувати уряд, або прийме рішення про проведення вже третіх дострокових виборів у країні за останні кілька місяців.