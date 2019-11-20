Радбез ООН розглядає позицію США щодо ізраїльських поселень на окупованих територіях

Рада Безпеки ООН розпочала розгляд ситуації на Близькому Сході, що склалася у зв’язку з визнанням Сполученими Штатами законності ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Визнання Президентом США Дональдом Трампом законності ізраїльських поселень є продовженням його близькосхідної політики «і не повинне дивувати», розповів у коментарі Укрінформу експерт з міжнародних питань, колишній шеф секретаріату Ради Безпеки ООН Олександр Мацука.

«Давно відомо, - наголосив він, - що близькосхідну політику США нині курує зять Трампа Джаред Кушнер, родина якого належить до ортодоксальної єврейської общини Нью-Йорка, що підтримує тісні зв'язки з ізраїльськими політиками».

Політика США на Близькому Сході, нагадав Мацука, завжди була проізраїльська. «Але раніше Вашингтон намагався підтримувати більш-менш збалансований підхід до регіону: не засуджував Ізраїль, але й не заохочував», - пояснив він.

Однак Трамп, за словами експерта, змінив ці підходи. Оскільки в Ізраїлі триває перманентна парламентська криза, то визнання законності ізраїльських поселень на захоплених територіях – крок, покликаний підтримати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу - доброго друга родини Трампів, який активно виступає за визнання їх законності та розширення, наголосив експерт.

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У грудні 2017 року, нагадав він, США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю та перемістили туди своє посольство з Тель-Авіва, а в березні цього року – ізраїльський суверенітет над окупованими Голанськими висотами Сирії.

Водночас визнання законності окупації Західного берега Йордану не додасть Сполученим Штатам прихильників у арабському світі, вважає Мацука.

«Але Трамп цим не переймається», - додав він. Хоча така позиція, на думку експерта, суттєво обмежує можливості США як миротворця й посередника на Близькому Сході. А це дає більше простору іншим міжнародним та регіональним гравцям. Хоча загалом ситуація в регіоні, на переконання експерта, навряд чи зміниться.

Таким чином, зазначив Мацука, політика США йде врозріз із позицією Організації Об’єднаних Націй, затвердженою в резолюції Ради Безпеки ООН 2334, відповідно до якої діяльність Ізраїлю в регіоні є незаконною.

Утім, США, нагадав він, лише раз не голосували проти резолюції, що засуджує поселення.

На думку експерта, Україні традиційно слід дотримуватися позиції європейських держав.

Як повідомляв Укрінформ, про визнання Сполученими Штатами законності поселень на окупованих територіях заявив державний секретар США Майк Помпео в понеділок.

Позиція Європейського Союзу щодо ізраїльської поселенської політики на окупованій палестинській території залишається незмінною: вона розглядається як незаконна й така, що суперечить міжнародному праву.

Ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан виникли після 1967 року, коли Ізраїль окупував ці території під час Шестиденної війни. Рада Безпеки ООН визначила, що політика держави зі створення поселень на окупованих палестинських територіях не має законних підстав і становить серйозну перешкоду для встановлення миру на Близькому Сході.