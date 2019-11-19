ЄС не змінив позицію щодо ізраїльських поселень на окупованих територіях

Євросоюз не змінив позицію щодо поселенської політики Ізраїлю і вважає її незаконною.

Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Федерики Могерини, поширеному 18 листопада.

"Позиція Європейського Союзу щодо ізраїльської поселенської політики на окупованій палестинській території ясна і залишається незмінною: вся поселенська діяльність незаконна, згідно з міжнародним правом, і підриває рішення щодо двох держав, а також перспективи міцного світу, як це було підтверджено резолюцією Ради Безпеки ООН 2334", − наголосили в ЄС.

Також Брюссель закликав Ізраїль припинити будь-яку поселенську діяльність відповідно до його зобов'язаннями як держави-окупанта".

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При цьому в ЄС запевнили, що будуть і далі підтримувати процес відновлення переговорів для вирішення щодо двох держав для двох народів.

Нагадаємо: держсекретар США Майкл Помпео раніше заявив, що Вашингтон більше не вважає будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права.