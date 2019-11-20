ФСБ затримала російського військового, "шиє" шпигунство на Україну

У місті Аксай Ростовської області співробітники ФСБ затримали російського військовослужбовця Південного військового округу (ПВО) за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

"ФСБ у місті Аксай Ростовської області за підозрою у державній зраді затриманий громадянин Росії, військовослужбовець Південного військового округу", - повідомили в ЦГЗ ФСБ.

За їхньою інформацією, військовий нібито збирав дані за завданням Головного управління розвідки Міноборони України, і просочення цієї інформації за кордон могло заподіяти шкоду обороноздатності Росії.

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Порушено кримінальну справу за статтею "державна зрада" (ст. 275 КК РФ).