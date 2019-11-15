Шпигуна ФСБ посадили в Україні на 12 років
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній основі у тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь Микола Путінцев та Кирил Сімагін, які є колишніми військовослужбовцями СБУ, що зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 2014 – 2019 років агент, який отримав від кураторів позивний "Диментий", за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації у Полтавському регіоні та Україні в цілому. Зібрані розвідувальні дані він передавав російській спецслужбі через відпрацьовані канали електронного зв’язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії.
Контррозвідники Служби безпеки України затримали чоловіка у Кременчуці на Полтавщині 18 липня цього року.
Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Вирок набув законної сили.
Під час судового засідання зрадник повністю визнав свою вину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.
Фото: СБУ