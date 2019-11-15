Шпигуна ФСБ посадили в Україні на 12 років

На Полтавщині до 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії, якого влітку цього року викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній основі у тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь Микола Путінцев та Кирил Сімагін, які є колишніми військовослужбовцями СБУ, що зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2014 – 2019 років агент, який отримав від кураторів позивний "Диментий", за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації у Полтавському регіоні та Україні в цілому. Зібрані розвідувальні дані він передавав російській спецслужбі через відпрацьовані канали електронного зв’язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали чоловіка у Кременчуці на Полтавщині 18 липня цього року.

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Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Під час судового засідання зрадник повністю визнав свою вину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.

Фото: СБУ