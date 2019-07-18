Експрацівник МВС шпигував на Полтавщині для ФСБ

Контррозвідники СБУ викрили колишнього співробітника органів Міністерства внутрішніх справ України на розвідувально-підривній діяльності за завданням ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Полтавщини, колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році на матеріальній основі на території тимчасово анексованого Криму. У вербуванні брали участь співробітники УФСБ РФ у РК та м. Севастополь, які є колишніми військовослужбовцями СБУ М. Путінцевим та К.Сімагіним, що зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога”, - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ задокументували, що виконуючи завдання російської спецслужби, зловмисник через особисті зв’язки здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів на Полтавщині. Він також передавав кураторам списки мобілізаційного резерву, а також добровольців і волонтерів регіону, які брали участь в АТО/ООС.

Зібрані матеріали агент пересилав через відпрацьовані співробітниками ФСБ канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей з кураторами на території АР Крим та РФ.

Зазначається, що під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента правоохоронці виявили та вилучили електронні носії інформації, на яких оброблялися та зберігалися зібрані дані та документальні матеріали, засоби зв'язку, що використовувалися ним для контактів з представниками російської спецслужби, комп'ютерну техніку, а також грошові кошти в іноземній валюті, у тому числі російських рублях.

Фото, відео: СБУ

Слідчими СБУ затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо йому обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.