ФСБ Росії заявляє, що затримала на адмінмежі з Кримом двох українців

Російська ФСБ стверджує, що затримала на адміністративній межі окупованого Криму двох громадян України, які нібито перебували у міжнародному розшуку.

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

«У кримському прикордонуправлінні ФСБ Росії повідомляють про затримання 15 липня в російському пункті пропуску на адмінкордоні двох громадян України. За даними пресслужби російського відомства, затримані перебували «у федеральному і міждержавному розшуку», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, інформує видання, у відомстві стверджують, що одного із затриманих «підозрюють у вбивстві», яке він нібито вчинив на території Криму. Другого начебто шукають органи правопорядку Молдови «за керування транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп'яніння».

Зазначається, що затримані українці були передані силовикам.

Імена та прізвища українців не повідомляються. Коментарі затриманих відсутні.