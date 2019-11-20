Штати “взялися” за Swedbank через порушення антиросійських санкцій — ЗМІ

Правоохоронні органи США розпочали розслідування щодо відділу Swedbank в одній із Балтійських країн через можливе порушення американських санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на шведський телеканал SVT.

“Правоохоронні органи США розслідують, чи дозволяв відділ Swedbank у Прибалтиці провести перекази грошей на порушення американських санкцій проти Росії”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією телеканалу, йдеться про перекази між російським виробником озброєння концерном "Калашников", внесеним у санкційний список, та компанією "Калашников США" (Флорида), яка виробляє зброю на основі російської моделі.

Як стверджують тележурналісти, російська компанія переказала понад 1 мільйон євро компанії у США у той час, коли акціонером обох компаній був Іскандер Макмудов, який також був найбільшим клієнтом естонського відділу Swedbank.

Самі транзакції відбулися, коли російська компанія вже була внесена до санкційного списку Вашингтона у відповідь на незаконну анексію Криму Росією у 2014 році.

Найстаріший та найбільший банк Швеції Swedbank вже перебуває під слідством у Латвії, Естонії, Швеції та США після звинувачень у ймовірно підозрілих переказах на суму понад 100 мільярдів доларів.