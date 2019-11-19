Франція пропонує нові правила вступу до ЄС

Франція пропонує запровадити нову модель вступу до ЄС, згідно з якою країни приєднуватимуться до євроспільноти шляхом поступової асоціації.

Про це повідомляє EUobserver.

"Ідея поступової асоціації стала ключовою у реформованому підході до процесу приєднання до ЄС, викладеному у неофіційному шестисторінковому документі, розісланому Францією дипломатам ЄС у п'ятницю, 15 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зараз початком для розширення є відкриття перемовин про приєднання з країнами-кандидатами, що охоплюють 35 окремих галузей європейського права. Після того, як кандидати погоджуються здійснити необхідні реформи, їх приймають як повноправних членів спільноти, й вони отримують доступ до програм ЄС.

Але в новій французькій моделі здійснення реформ передбачається покроковим процесом із семи стадій, впродовж якого країна-кандидат отримуватиме доступ до обраних програм та фондів ЄС, перш ніж дійти до "повного" членства на фінальній стадії.

Ці кроки передбачають досягнення прогресу у таких галузях, як: верховенство права та базові права людини; освіта та наука; зайнятість населення та соціальна сфера; фінанси; єдиний ринок, сільське господарство та рибальство; закордонні справи тощо.

Як зазначається, якщо країна-кандидат завершила перший крок, вона може, наприклад, вступати до такої інституції, як Євроюст.

На другому кроці вона зможе отримати доступ до наукової програми "Горизонт 2020", що передбачає дозвіл університетам здійснювати навчальний обмін студентами.

Крок четвертий може забезпечити приєднання країни до банківського союзу ЄС, тоді як п'ятий крок "наділить країну-кандидата правами на структурні фонди" - багатомільярдні субсидії з бюджету спільноти.

"Завершення переговорів за кожним кроком, здійсненим країною, відкриє можливість її участі у відповідних програмах ЄС, отримувати цільове фінансування", - йдеться у французькому документі.

"Кінцевою метою залишиться повне та цілковите приєднання", - резюмують автори документа.

Як повідомлялося, Україна у своїй Конституції закріпила курс на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.