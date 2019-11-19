Столтенберг запевняє, що між НАТО і Євросоюзом немає суперечок

Європа потребує такої оборонної інституції як НАТО, при цьому Європейський Союз не може за жодних умов бути альтернативою для трансатлантичного Союзу.

Таке переконання у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання преси щодо реакції Альянсу на нещодавні жорсткі публічні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона щодо НАТО.

«Наступного тижня я прибуду до Парижа, щоб зустрітися з президентом Макроном… Моє послання у тому, що не існує суперечок між Європейським Союзом і трансатлантичним союзом. Дійсно, нам потрібно більше дій з боку європейців у сфері оборони. Але не в якості заміни для НАТО, а для того, щоб зміцнить європейські опору в межах НАТО. За жодних умов Європейський Союз не може замістити трансатлантичний союз. Ми потребуємо обох», - наголосив генсек НАТО.

Він зауважив, що такий підхід підтримують, зокрема, у Берліні, у чому керівник НАТО переконався під час нещодавнього відвідування Німеччини. За його словами, сила НАТО полягає у тому, що, незважаючи на відмінності у поглядах, союзники завжди знаходять шлях, щоб поєднати зусилля для захисту одне одного.

«Спільна оборони - це відповідальність кожного союзника, особливо зараз, в умовах більш непередбачуваного світу. У цей час невизначеності ми потребуємо таку сильну багатонаціональну інституцію, як НАТО. Тож відповідь може бути простою – більше НАТО, яке необхідно посилювати, і не послаблювати трансатлантичний зв'язок», - підкреслив Столтенберг.