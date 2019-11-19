Моравецький: Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу вступу, це зроблять РФ або Туреччина

Євросоюз повинен надати сусіднім країнам реальну перспективу членства. В іншому випадку, це зроблять інші гравці, зокрема Росія.

На цьому під час інавгураційної промови в Сеймі Польщі в якості новопризначеного прем’єр-міністра країни наголосив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вже не живемо у часи безпечного домінування Заходу: на Далекому Сході, Близькому Сході і найближчому для нас сході є міжнародні гравці, які охоче використають слабкість Європи. Тому, ми (Польща – ред.) хочемо амбіційного ЄС - відкритого на прийняття нових членів, відкритого на Західні Балкани. Якщо ми не надамо сусіднім країнам реальної перспективи (членства – ред.), то її нададуть їм інші – Росія, Китай, Туреччина, радикальний іслам і це вже відбувається",- наголосив Моравецький.

За його словами, Польща активно підтримує союз Європи із США, оскільки ЄС захищає порядок в Європі, а НАТО є гарантом глобальної безпеки.

"Безвідповідальне розхитування нашого європейського корабля може призвести до ізоляції і розпаду ЄС, а також федералізації Спільноти, що ми рішуче відкидаємо як шкідливе і небезпечне",- наголосив польський прем’єр.

Моравецький зауважив, що слова деяких лідерів, які ставлять під сумнів статтю 5 Вашингтонського договору і не виконують свої союзницькі зобов’язання, тобто виділення 2% ВВП на оборону, послаблюють безпеку і загрожують стабільності ЄС та НАТО. Відтак, Польща цьому активно протидіятиме.

У вівторок у Сеймі Польщі відбуватиметься голосування за вотум довіри до нового уряду Моравецького.

Як відомо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив про "смерть мозку НАТО". Він також повідомив про намір переглянути відносини з Росією, уточнивши, що процес відновлення діалогу з Москвою може зайняти близько десяти років.