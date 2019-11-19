Євросоюз узгодив бюджет на наступний рік

Європейський парламент і представники 28 країн членів ЄС 18 листопада досягли угоди про бюджет на 2020 рік.

Як повідомляє DW, надходження до бюджету складуть 168,7 млрд євро, що на 1,5% більше в порівнянні з 2019 роком.

Узгоджена сума фінансових надходжень є компромісом між вимогою Європарламенту (171 млрд євро) і побажаннями країн-платників (166,8 млрд).

Загальна сума витрат становитиме 153,6 мільярда євро, що на 3,4% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляється, збільшено видатки на захист клімату, на боротьбу з безробіттям серед молоді та впровадження цифрових технологій. Одночасно на 85 мільйонів євро зменшений розмір допомоги кандидату на вступ до ЄС Туреччині.

Комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що новий бюджет перенаправить ресурси в ті галузі, де вони особливо необхідні.

«Він допоможе створити робочі місця, зустрітися віч-на-віч з кліматичними змінами і поширити інвестиції всією Європою», — заявив він.

Представники Німеччини, яка надає більше п’ятої частини бюджету ЄС, назвали новий бюджет «хорошим компромісом».

За даними експертів, у разі виходу Великої Британії зі складу ЄС, у бюджеті Євросоюзу бракуватиме 16,5 мільярда євро. В такому випадку до кінця 2020 року одній лише Німеччині треба буде додатково внести в бюджет ЄС до 4,2 млрд євро.