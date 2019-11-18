Майже 70% американців не підтримують дії Трампа у скандалі щодо України

Практично 70% американських опитаних вважають неправильним рішення нинішнього президента США вимагати від українського лідера провести розслідування проти Джо Байдена, однак не всі з них вважають, що Трамп заслуговує на імпічмент через це.

Такими є висновки свіжого соціологічного опитування, проведеного телеканалом ABC News спільно з компанією Ipsos.

Так, 51% опитаних вважають, що дії президента Трампа щодо України були неправильними і за це Палата представників має оголосити імпічмент, а Сенат усунути його з посади.

Ще 6% дотримуються подібної позиції за винятком того, що рішення про імпічмент Палати представників не повинно бути підтримано в Сенаті. І, нарешті, 13% респондентів схиляються до думки, що президент вчинив неправильно, але жодна палата Конгресу не повинна виносити рішення про імпічмент та усунення його з Білого дому.

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При цьому, 25% опитаних американців не вважають тиск Трампа на Україну недоречним, ще 4% ухилилися від відповіді.

Тим часом, результати дослідження також демонструють інші дані. Зокрема, 58% громадян "загалом уважно" стежать за слуханнями в Конгресі у справі імпічменту президента, решта 42% стежать, але не з такою увагою. Крім того, 27% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до Трампа погіршилось після оприлюднення новин про телефонний дзвінок між президентами України і США.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.

Фото: The White House