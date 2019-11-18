"Втрачена можливість": Євросоюз оцінив вибори у Білорусі

Євросоюз назвав парламентські вибори в Білорусі, що відбулися в неділю, 17 листопада, "втраченою можливістю" для того, щоб провести голосування за міжнародними стандартами.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської Служби зовнішніх дій.

"Парламентські вибори, які відбулися вчора у Білорусі, пройшли в цілому в спокійній атмосфері, але стали втраченою можливістю провести вибори повністю за міжнародними стандартами. Попередній висновок міжнародної спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини) зазначає, що під час виборів було допущене загальне порушення фундаментальних свобод на зібрання, асоціації та висловлювання. На додаток, ОБСЄ/БДІПЛ відмітило обмеження під час проведення виборчої кампанії, що не створило змістовних та конкурентних умов для політичного змагання", - йдеться у заяві речника ЄС.

Євросоюз також заявив про те, що ключові рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії Ради Європи залишаються нереалізованими. У цих умовах, з огляду на майбутні президентські вибори 2020 року, для влади Білорусі є критично важливим без зволікань поновити роботу з широкої виборчої реформи. Така реформа, йдеться у документі, також буде ключовим фактором для реалізації повного потенціалу відносин між ЄС і Білоруссю, які останні три роки будувалася на позитивній співпраці.

"Європейський Союз залишається відданими підтримці стабільного, демократичного, суверенного та заможного майбутнього для країни, в інтересах народу Білорусі, і має твердий намір продовжувати працювати для досягнення цієї мети", - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада в Білорусі пройшли вибори до Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Чергові парламентські вибори в Білорусі мали відбутися не раніше 10 вересня 2020 року. Але вибори президента заплановано на 30 серпня 2020 року. З метою поділу часового періоду проведення цих виборів президент Олександр Лукашенко підписав указ про призначення дострокового парламентського волевиявлення на листопад 2019 року.

Фото: tut.by