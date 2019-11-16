Туреччина не збирається відмовлятися від російських С-400

Анкара наголошує, що не має наміру відмовлятися від російських ЗРК С-400, адже закуповувала цю військову техніку, аби використовувати її.

Про це інформує Deutsche Welle.

"Туреччина закупила у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 для того, щоб використовувати їх, заявив глава департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ця заява пролунала через кілька днів після переговорів між Реджепом Таїпом Ердоганом і Дональдом Трампом, які відбулись у Вашингтоні.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі й поважати підписані нами угоди", - цитує DW Ісмаїла Деміра.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які могли б керувати цими комплексами.

Напередодні міністерство оборони Туреччини доповіло про завершення постачань другої батареї російського зенітно-ракетного комплексу С-400.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія у 2017 році уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що США можуть запровадити проти Туреччини санкції через угоду про купівлю у Росії С-400.