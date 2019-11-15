Новий уряд Польщі склав присягу, прем’єр одночасно буде міністром спорту

У п’ятницю в президентському палаці у Варшаві відбулася процедура складення присяги новим урядом Польщі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Главою уряду знову став Матеуш Моравецький, який також тимчасово обійматиме посаду міністра спорту.

До складу кабінету ввійшли три віцепрем’єри: Пьотр Глінський, він також отримає портфель міністра культури і національної спадщини, Ярослав Говін (міністр науки і вищої освіти) та Яцек Сасін (міністр державних активів).

У новому уряді зберегли свої посади ключові міністри, зокрема, глава МЗС Яцек Чапутович, міністр національної оборони Маріуш Блащак, очільник МВС Маріуш Камінський.

Нововведенням стало створення міністерства державних активів та міністерства фондів і регіональної політики. Натомість підлягає ліквідації міністерство енергетики.

Як очікується, інавгураційну промову Моравецький виголосить у Сеймі 19 листопада, тоді ж таки має відбутися голосування за вотум довіри до його уряду.