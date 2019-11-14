Дуда призначив Моравецького новим прем’єром Польщі

“Місію створення уряду доручаю попередньому прем’єру Матеушу Моравецькому”,- повідомив Дуда.

Він зазначив, що має з Моравецьким спільне бачення щодо напрямків діяльності уряду як в середині країни, так і за кордоном.

У свою чергу, новообраний прем’єр подякував президентові за довіру і підкреслив, що наступні чотири роки будуть періодом подальшого розвитку Польщі.

Як повідомлялося, Моравецький подав у відставку 12 листопада під час першого засідання Сейму нової каденції.

У минулу п’ятницю Моравецький представив приблизний склад нового уряду. У новому уряді збережуть свої посади, зокрема, глави МЗС Яцек Чапутович, міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський. У новому уряді буде ліквідовано міністерство енергії. Натомість міністерство екології буде поділено і на його базі буде утворено два: екології та кліматичних питань. Крім того, в уряді країни також буде створено міністерство нагляду за державною власністю та міністерство управління фондами.