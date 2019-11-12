У Сеймі Польщі обрали спікера, уряд подав у відставку

Депутати новообраного складу Сейму Польщі у вівторок склали присягу і обрали нового маршалка нижньої палати парламенту країни.

Ним стала маршалок Сейму попередньої каденції Елжбета Вітек, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Її кандидатура була єдиною на цю посаду, і за неї проголосували також значна кількість опозиційних депутатів. Зокрема, Вітек підтримали 314 депутатів Cейму, проти – 11, утрималися – 134 депутати нижньої палати парламенту.

Після обрання маршалка Сейму з трибуни виступив глава уряду Матеуш Моравецький, який коротко підсумував роботу свого уряду і подав у відставку. Відтак, він та члени Ради міністрів виконуватимуть свої обов'язки до обрання нового складу уряду. Згідно з конституцією РП, це має статися упродовж 14 днів.

Як інформувалося, у вівторок також проходить перше засідання Сенату нового скликання. Під час нього сенатори оберуть керівництво верхньої палати польського парламенту.

Парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня. В їх результаті перемогу здобула чинна партія влади PiS, яка знову сформує однопартійну більшість та призначить уряд. Натомість у виборах до Сенату мінімальну перемогу здобули опозиційні сили, які мають намір створити коаліцію.