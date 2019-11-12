У Польщі затримали українця за “червоною” нотою Інтерполу

Польські прикордонники у вівторок затримали у пункті пропуску “Корчова” 49-річного громадянина України за “червоною” нотою Інтерполу за запитом США.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбета Пікор.

“Особу затримано на пункті пропуску “Корчова” о четвертій ранку, коли вона намагалася перетнути кордон”, - заявила Пікор.

За її словами, американські правоохоронці вже п’ять років розшукують цього громадянина України, який підозрюється у шахрайстві та підробці документів для отримання американських віз.

Відповідно до процедури польські прикордонники його затримали і передали поліції, а подальшу долю українця вирішуватиме суд. Пікор зауважила, що це може бути суд у Перемишлі або Ярославі Підкарпатського воєводства.

“Червона” нота означає найвищий рівень міжнародного розшуку і свідчить про те, що розшукувана особа є небезпечним злочинцем.

З початку 2019 року на пунктах пропуску у Підкарпатському воєводстві РП польські прикордонники вже затримали понад 200 осіб, які були у національних та міжнародних пошукових базах.

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Як повідомлялося, 9 листопада польські прикордонники затримали у пункті пропуску “Дорогуськ” працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря “Тополю” Мазура. Його затримали на підставі пред'явлення циркулярного повідомлення, поширеного Росією за запитом про екстрадицію в певних країнах, зокрема і Польщі.

10 листопада Окружна прокуратура у Любліні відпустила Мазура на поруки генконсула України в Любліні Василя Павлюка до розгляду його справи в суді.

У Росії Мазура підозрюють в участі у бойових діях у Чечні в 90-х роках минулого століття. Він категорично заперечує свою участь у бойових діях на території Чеченської республіки і заявляє, що справу сфабриковано.