У Польщі затримали українця за “червоною” нотою Інтерполу
Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбета Пікор.
“Особу затримано на пункті пропуску “Корчова” о четвертій ранку, коли вона намагалася перетнути кордон”, - заявила Пікор.
За її словами, американські правоохоронці вже п’ять років розшукують цього громадянина України, який підозрюється у шахрайстві та підробці документів для отримання американських віз.
Відповідно до процедури польські прикордонники його затримали і передали поліції, а подальшу долю українця вирішуватиме суд. Пікор зауважила, що це може бути суд у Перемишлі або Ярославі Підкарпатського воєводства.
“Червона” нота означає найвищий рівень міжнародного розшуку і свідчить про те, що розшукувана особа є небезпечним злочинцем.
З початку 2019 року на пунктах пропуску у Підкарпатському воєводстві РП польські прикордонники вже затримали понад 200 осіб, які були у національних та міжнародних пошукових базах.
Як повідомлялося, 9 листопада польські прикордонники затримали у пункті пропуску “Дорогуськ” працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря “Тополю” Мазура. Його затримали на підставі пред'явлення циркулярного повідомлення, поширеного Росією за запитом про екстрадицію в певних країнах, зокрема і Польщі.
10 листопада Окружна прокуратура у Любліні відпустила Мазура на поруки генконсула України в Любліні Василя Павлюка до розгляду його справи в суді.
У Росії Мазура підозрюють в участі у бойових діях у Чечні в 90-х роках минулого століття. Він категорично заперечує свою участь у бойових діях на території Чеченської республіки і заявляє, що справу сфабриковано.