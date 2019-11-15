Польща з 2023 року не купуватиме газ у Росії

Польща з 2023 року не купуватиме газ у Росії

Укрінформ
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG планує повністю перестати купувати газ в російського “Газпрому” після завершення 31 грудня 2022 року так званого Ямальського контракту між обома сторонами.

Про це в п’ятницю поінформувала PGNiG, виконуючи положення двостороннього договору, що передбачає інформування "Газпрому" з трирічним випередженням про наміри щодо подальшої співпраці, інформує Polsat News.

“Дії компанії, пов’язані з диверсифікацією напрямків отримання газу після 2022 року, особливо підписання контрактів на постачання скрапленого газу LNG, видобуток природного газу у шельфі Північного моря і дії оператора газотранспортної системи у сфері розбудови транспортної системи, є відповідними для забезпечення енергетичної безпеки країни і дозволяють завершити Ямальський контракт відповідно до його положень”,- інформує PGNiG.

Як інформувалося, так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією був підписаний в 1996 році і передбачав постачання щороку з РФ близько 10 млрд кубометрів газу. Відповідно до положення “бери або плати” (take-or-pay) Польща була зобов’язана купувати в Росії щороку не менше 8,7 млрд кубометрів газу. В 2010 році умови контракту було змінено. Тоді Польща зобов’язалася купувати ще на 2 млрд кубометрів газу більше, транзит газу через територію Польщі було передбачено до 2019 року, а закупівлю – до 2022 включно.

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В 2012 році польська PGNiG змогла добитися від “Газпрому” знижки на 10% за куплений в Росії газ. В 2014 році польська компанія знову звернулася до російської сторони про знижку, але отримала відмову. Відтак PGNiG в 2016 році звернулася до Стокгольмського арбітражу проти “Газпрому” у питанні зниження ціни на газ. У червні 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс проміжне рішення, яким визнав обґрунтованим прохання польської сторони про зниження ціни на російський газ. Восени 2018 року “Газпром” подав апеляцію на це рішення суду.

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