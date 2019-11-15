Називати весь газ на ринку ЄС російським – цілковито не коректно. У нього – 32%

Доля Газпрому на ринку ЄС почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%

Щодо останньої заяви пана Путіна на тему газу.

1. «Шумєть» дійсно не треба. Газ Україна наразі фізично імпортує з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи. Вони існують. Окрім Нафтогазу їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell – приблизно втричі більший за своєю капіталізацією, ніж Газпром. А також кілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля Газпрому почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським – точно не коректно. М‘яко кажучи.

2. Нафтогаз ніколи не відмовлявся купувати газ в Газпрому за справедливими ринковими цінами. Ситуація тут діаметрально протилежна – це Газпром відмовляється виконувати свої зобов‘язання за ДІЮЧИМ контрактом.

3. Нафтогаз не подавав нових позовів проти Газпрому. Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас Газпромом. Захищаємось успішно зараз – і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави.

Андрій Коболєв

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