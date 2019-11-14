Вибухи на сході Туреччини: 17 поранених

Вибухи на сході Туреччини: 17 поранених

Укрінформ
У результаті вибухів, які сталися на сході Туреччини, в провінції Шанлиурфа, поранено 17 людей, з них 16 – військовослужбовці.

Про це повідомляє IHA.

"У разультаті двох окремих вибухів, що сталися на складах боєприпасів, 17 людей, з ни16 військовослужбовців, було поранено", - повідомляє агентство з посиланням на керівництво провінції.

Вибухи сталися о 22.30 за місцевим часом (21.30 – за Київським). На разі постраждалих евакуйовано, відбувається розслідування інциденту.

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Вибух стався на території військової частини - командування 20-ї бронетанкової бригади в районі Халіліє.

Як відомо, турецька Шанлиурфа стала центром з керування операцією «Джерело миру» на півночі Туреччини, також тут, окрім турецької столиці, велися перемовини між Туреччиною та США щодо створення зони безпеки на півночі Сирії.

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