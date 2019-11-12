У Німеччині затримали трьох підозрюваних у підготовці теракту

Поліція німецької землі Гессен заарештувала трьох імовірних прибічників ІДІЛ.

Про це повідомляє Spiegel.

«У Гессені за підозрою у плануванні теракту заарештовано трьох імовірних прибічників терористичної організації ІДІЛ», - йдеться у повідомленні.

Слідчі вважають, що чоловіки віком від 21 до 24 років планували теракт з використанням вогнепальної зброї або вибухівки в регіоні Рейн-Майн. Працівники прокуратури Франкфурта-на-Майні обшукали будинки підозрюваних в Оффенбаху та знайшли численні докази.

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За даними прокуратури, головний підозрюваний - 24-річний німець македонського походження (решта затриманих є турками за національністю). У нього знайшли компоненти, необхідні для виготовлення вибухових речовин, а також докази того, що він шукав у інтернеті вогнепальну зброю.

Усіх трьох має допитати у вівторок суддя, який має прийняти рішення щодо запобіжного заходу.