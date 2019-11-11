У Нідерландах і Бельгії затримали шістьох осіб за фінансування ІДІЛ
Укрінформ
За фінансування тероризму правоохоронці затримали в Нідерландах чотирьох чоловіків та ще двох - у Бельгії.
Про це повідомляє NOS.
“У рамках масштабного розслідування фінансування тероризму було затримано шістьох чоловіків. Чотирьох взяли в Нідерландах, ще двох у Бельгії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гроші бойовикам "Ісламської держави" фігуранти жертвували у 2013-2014 роках. Кошти збиралися фондом, метою якого було нібито "надання допомоги жертвам війни".
Правоохоронці припускають, що цей фонд зібрав у Нідерландах щонайменше 200 тисяч євро.
Загалом у рамках операції в Нідерландах та Бельгії було проведено обшуки за одинадцятьма адресами.
Фото: nltimes.nl