Туреччина почала висилати іноземних бойовиків ІДІЛ до США та Європи

Туреччина заявляє про початок репатріації до США та країн Європи іноземних бійців терористичної групи "Ісламська держава", які утримуються під вартою після їх захоплення в Сирії.

Про це повідомляє The Guardian.

"Речник міністерства внутрішніх справ Туреччини Ісмаїл Чатакли заявив у понеділок, що один громадянин США вже репатрійований, а 14 листопада повинні бути вивезені сім громадян Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за його словами, завершилася підготовка до депортації двох ірландців, 11 французів і трьох данців.

Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу минулого тижня заявив, що Анкара почне відправляти бойовиків ІДІЛ назад у свої країни з понеділка, навіть якщо їх позбавлять громадянства. Він наголосив, що Туреччина не є "готелем" для іноземних джихадистів.

Туреччина має намір репатріювати близько 2500 бойовиків, більшість з яких будуть відправлені до країн Європейського Союзу.

Анкара неодноразово критикувала європейські країни, зокрема, за відмову повернути своїх громадян, що перебувають в турецьких тюрмах, і за позбавлення їх громадянства.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, бо вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні. У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.

Через наступ Туреччини вже понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання, прогнозують, що число біженців зросте до 400 тисяч.